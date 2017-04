Marko: 'Red Bull is meester in comebacks'

Max Verstappen en Daniel Ricciardo moeten nog even geduld hebben tot de GP van Spanje, want dan worden de eerste verbeteringen doorgevoerd bij Red Bull. 'In Barcelona krijgen we een nieuw chassis en in Canada kunnen we voor het eerst de verbeterde Renault-motor gebruiken', vertelt Dr. Helmut Marko in een interview met de Formule 1. 'We kunnen het gat met Mercedes en Ferrari nog dichten.'

'Het gat met Ferrari en Mercedes was in Australië 1.8 seconden en in China zaten we op 1.3 seconden. In Bahrein was het gat negen tienden. We komen dus dichterbij, maar het is nog niet genoeg', aldus Marko.

MERCEDES EN FERRARI VOORAL IN KWALIFICATIE STUK SNELLER

'Mercedes en Ferrari zetten hun wagens in de kwalificatiemodus en laten dan hun echte snelheid zien. In die kwalificatie zitten we nog ver weg, maar je ziet dat we in de races behoorlijk mee kunnen komen. Tenminste, als we niet gedwarsboomd worden door problemen, zoals afgelopen weekend in Bahrein het geval was.' Marko doelt op de remproblemen bij Max. De Nederlander stond na 12 rondes in de muur:

RED BULL WEET WEL HOE JE TERUG MOET KNOKKEN

Marko is hoopvol over de rest van het seizoen. De Oostenrijker denkt dat Red Bull na de grote veranderingen aan het chassis (14 mei) en de motor (11 juni) nog zeker een gooi kan doen naar de titel. 'Halverwege 2012 had Sebastian Vettel een achterstand van 42 punten in het kampioenschap, maar toen lukte het ons om alsnog de titel te pakken. Wij zijn goed in het inhalen van een achterstand!'