Bale bij Real terug op trainingsveld

Gareth Bale heeft donderdag bij Real Madrid de groepstraining hervat. De Welshman is mogelijk het komende weekeinde inzetbaar tegen Barcelona.

Zonder Bale schakelde Real Madrid dinsdag Bayern München uit in de kwartfinale van de Champions League. Bale speelde niet, omdat coach Zinédine Zidane het risico van een terugval te groot vond. In de eerste ontmoeting in Duitsland liep Bale een blessure aan een kuit op.

El Clásico wordt zondag in Madrid gespeeld. Real heeft een voorsprong van drie punten op Barca en ook nog een wedstrijd minder gespeeld.