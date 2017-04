Ajax met Traoré in de spits tegen Schalke 04

Bertrand Traoré is donderdagavond vanaf 21.05 uur de spits van Ajax in de uitwedstrijd bij Schalke 04 in de kwartfinale van de Europa League. De huurling van Chelsea krijgt de voorkeur boven Kasper Dolberg, die pas net is hersteld van een liesblessure.