Peter Bosz: dit is het leukste wat er is

Coach Peter Bosz wilde kort voor het begin van Ajax' kwartfinale in de Europa League tegen Schalke van overdreven druk niets weten. 'Deze wedstrijden onder deze spanning spelen is het leukste wat er is', zei de trainer tegen RTL7. 'Maar we hebben dit seizoen wel vaker onder grote druk gespeeld. De spelers weten hoe daar mee om te gaan.'