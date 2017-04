Woods ondergaat opnieuw rugoperatie

Golfer Tiger Woods heeft opnieuw een operatie aan zijn rug ondergaan. De voormalig nummer een van de wereld kampt al meerdere jaren met hernia's en rugblessures en maakte donderdag bekend dat hij voor de vierde keer onder het mes is gegaan om pijn in zijn rug en benen te bestrijden.

Woods maakte afgelopen najaar zijn rentree op de tour, maar meldde zich sindsdien ook meerdere keren af wegens rugklachten. De 41-jarige Amerikaan besloot tot een operatie, waarbij in een gespecialiseerde kliniek in Plano in de staat Texas een beschadigde wervel in zijn rug is weggehaald. Woods onderging in 2014 en 2015 al vergelijkbare operaties, waarbij stukjes bot werden verwijderd.

'De operatie is goed gegaan en ik ben hoopvol dat die ervoor zal zorgen dat ik minder pijn in mijn rug zal hebben', liet Woods weten. 'Als ik hersteld ben, kijk ik ernaar uit mijn normale leven weer op te pakken; spelen met mijn kinderen, deelnemen aan golfwedstrijden en leven zonder pijn.'