Klaassen: dit is bizar

Hoe Ajax erin slaagde uit vrijwel kansloze positie alsnog de halve finale van de Europa League bij Schalke te bereiken? Aanvoerder Davy Klaassen kon er geen antwoord op geven. 'Dit is te bizar', zei hij bij RTL7.

'Iedereen had kramp, we konden amper nog lopen, maar we bleven gewoon gaan. Hoe het mogelijk is weet ik niet. En dan scoren we toch nog twee keer.'

Hoe Ajax het na de overtuigende zege (2-0) op eigen veld zover had kunnen laten komen wist hij evenmin. 'Dat had niet gemogen. Maar in korte tijd krijgen we na rust twee doelpunten tegen. Die tweede viel zo snel. Maar we hebben ons hersteld, daar gaat het om.'