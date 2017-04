Ajax ontsnapt naar halve finale

Ajax staat na een wonderbaarlijke ontsnapping voor het eerst in twintig jaar weer in een halve finale van een Europees bekertoernooi. Het elftal van trainer Peter Bosz kwam donderdag in de verlenging van de return met Schalke 04 in de kwartfinale van de Europa League met 3-0 achter. Nick Viergever en Amin Younes redden hun ploeg echter toen Joël Veltman al met twee gele kaarten uit het veld was gestuurd (3-2).

De benauwde zege over twee duels op de op twee na rijkste club van Duitsland was geweldig voor Ajax, maar eveneens goed voor het Nederlands clubvoetbal, dat na Feyenoord (winnaar van de UEFA Cup in 2002), PSV (halve finale Champions League 2005) en AZ (halve finale UEFA Cup) inmiddels snakte naar een succesje. Met de vermoeidheid van het duel met Schalke 04 nog in de benen wacht Ajax zondag alweer een loodzware taak als het op bezoek bij PSV de titelkansen in de eredivisie levend moet houden.

Ajax liet Schalke vorige week in Amsterdam tijdens een uitstekend optreden met te weinig doelpunten in leven (2-0). Op bezoek in Gelsenkirchen maakte de ploeg de fout om de tegenstander in de wedstrijd te laten komen. Ajax wist dat het ging stormen in de openingsfase maar ontsnapte al in de eerste twee minuten toen eerst Leon Goretzka gevaarlijk voor doelman André Onana opdook en Max Meyer even later zelfs de paal raakte.

Na een paar hectische openingsminuten leek er lang weinig aan de hand voor Ajax tot het moment dat Schalke 04 binnen vier minuten het evenwicht in de kwartfinale wist te herstellen. Eerst was het Goretzka die scoorde nadat hij Hakim Ziyech eruit had gelopen (1-2). Vervolgens kreeg Guido Burgstaller wel heel veel ruimte om in de 56e minuut de gelijkmaker binnen te schieten (2-2).

Trainer Bosz reageerde snel en bracht Kasper Dolberg in de ploeg voor de zeventienjarige Justin Kluivert, die net als zijn leeftijdsgenoot Matthijs de Ligt mocht beginnen. Ajax bleef echter wankelen en viel bijna om toen Veltman in de tachtigste minuut met een tweede gele kaart van het veld moest. In de verlenging bracht Daniel Caligiuri de thuisploeg tot op de drempel van de halve finales. Viergever (111e minuut) en Younes (119e minuut) zorgden echter alsnog voor enorme vreugde bij de meegereisde aanhang.