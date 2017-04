Olympique Lyon klopt Besiktas na strafschoppen

Olympique Lyon heeft zich geplaatst voor de halve finale van de Europa League. De Franse club won donderdag van Besiktas na strafschoppen (7-6), nadat de wedstrijd in reguliere speeltijd in 2-1 was geëindigd. Het eerste duel in Frankrijk had Lyon met dezelfde cijfers gewonnen.