Peter Bosz: het was wel lastig

Ajax-trainer Peter Bosz kon zich voorstellen dat niemand op een gegeven moment nog een cent gaf voor de kansen van zijn elftal in het duel met Schalke 04. 'Ik denk dat weinigen nog in onze kansen geloofden. 3-0 achter in verlenging met een man minder. Maar we zijn overeind gebleven', zei hij bij RTL7.

Wel vond de coach dat Ajax de problemen over zichzelf had afgeroepen. 'We kunnen beter voetballen dan we hier hebben laten zien. We herstelden nog wel van een moeilijke openingsfase, maar bleven slordig. Bovendien konden we niet de vrije man vinden die er wel was. Het was gewoon niet goed. Ik denk dat het toch de spanning is geweest die ons parten speelde.'