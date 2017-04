Zorgen om blessures Ibrahimovic en Rojo

José Mourinho heeft grote zorgen over de blessures die aanvaller Zlatan Ibrahimovic en verdediger Marcos Rojo donderdag hebben opgelopen in het duel uit de Europa League met Anderlecht. 'Ik moet afwachten, maar mijn gevoel zegt dat het niet goed is', zei de coach van Manchester United ver na middernacht nadat zijn club dankzij een 2-1-zege de halve finales had bereikt.