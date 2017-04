Real-Atleti en Juve-Monaco bij laatste 4

De loting voor de laatste vier van de Champions League heeft een herhaling van de finales van 2014 en 2016 opgeleverd. Regerend kampioen Real Madrid moet weer zien af te rekenen met stadgenoot Atlético Madrid om de finale in Wales te bereiken. In de andere halve finale kruisen AS Monaco en Juventus de degens.