Viergever als laatste van massagetafel

Als je het aan Nick Viergever vraagt, dan gaat Ajax zondag op bezoek bij PSV nog een keer tot het uiterste. 'Pijntjes of niet, daarna spelen we vanwege die bekerfinale geloof ik anderhalve week geen wedstrijd', stelt hij. 'In die periode moeten we dan maar een beetje bijkomen.'

Als allerlaatste speler verliet Viergever vrijdag het trainingscomplex van Ajax. Het was geen wonder dat juist de linksbenige verdediger de meeste verzorging nodig had. Want als er iemand maar bleef gaan tegen Schalke 04, dan was hij het wel. 'Daarom maar een koud bad, even in de sauna en een massage', vertelde hij. 'Alles is stijf en doet nog pijn. Zaterdag is dat misschien nog erger, maar de bedoeling is dat we er zondag staan hoor.'