Goffin verslaat Djokovic in Monte Carlo

In navolging van Andy Murray heeft ook Novak Djokovic het masterstoernooi van Monte Carlo vroegtijdig moeten verlaten. De nummer twee van de wereld werd vrijdag in de kwartfinale verslagen door de Belg David Goffin: 2-6 6-3 5-7. Murray, de aanvoerder van de wereldranglijst, strandde donderdag al in de derde ronde.