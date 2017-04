Nieuwe kans Ødegaard bij Heerenveen

Martin Ødegaard krijgt vrijdagavond weer eens de kans zijn kwaliteiten vanaf de aftrap te laten zien bij sc Heerenveen. Het Noorse toptalent, gehuurd van Real Madrid en de laatste weken vooral invaller, begint om 20.00 uur in de basis bij de Friezen in de thuiswedstrijd tegen Willem II. Ødegaard vervangt Luciano Slagveer en vormt de voorhoede met Sam Larsson en topschutter Reza Ghoochannejhad.

De Belgische verdediger Wout Faes vervangt centraal achterin de geblesseerde Joost van Aken, die vrijdag een operatie aan zijn enkel onderging en dit seizoen niet meer in actie komt.

Bij Willem II heeft Jari Schuurman een basisplaats gekregen. De middenvelder was vorige week als invaller trefzeker tegen Go Ahead Eagles (2-0). Schuurman krijgt in het Abe Lenstra-stadion de voorkeur boven Elmo Lieftink.