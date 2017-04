Levenslange straf Li, Blatter geen verdachte

De ethische commissie van wereldvoetbalbond FIFA heeft Eduardo Li vrijdag een levenslange schorsing opgelegd. De voormalige voorzitter van de voetbalbond van Costa Rica bekende vorig jaar voor een Amerikaanse rechtbank dat hij medeschuldig is aan een grootschalig corruptieschandaal binnen de FIFA. Li verrijkte zichzelf onder meer met de verkoop van tv-rechten van WK-kwalificatiewedstrijden uit de Concacaf-regio (Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied).

De 58-jarige Costa Ricaan behoorde tot de zeven voetbalbobo's die in mei 2015, kort voor het verkiezingscongres van de FIFA, in Zürich werden opgepakt en vervolgens uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Li zat namens de Concacaf in het uitvoerend comité van de mondiale bond.

De toenmalige FIFA-voorzitter Sepp Blatter, door zijn eigen organisatie voor zes jaar geschorst vanwege een dubieuze betaling aan Michel Platini, is naar eigen zeggen geen verdachte in het onderzoek van de Amerikaanse justitie. De 81-jarige Zwitser vertelde vrijdag dat zijn rol in het corruptieschandaal wel is onderzocht in de VS. 'Maar ik heb niets fout gedaan.'