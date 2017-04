Na promotie ook titel voor VVV-Venlo

VVV-Venlo heeft een week na de promotie ook de titel in de Jupiler League veiliggesteld. De Limburgse club had aan één punt genoeg om voor de derde keer in de clubgeschiedenis het kampioenschap in de eerste divisie bij te schrijven en dat lukte vrijdag met een doelpuntloos gelijkspel uit tegen FC Eindhoven (0-0).