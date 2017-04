Larsson schiet Heerenveen langs Willem II

Sc Heerenveen kan zich gaan opmaken voor de play-offs om Europees voetbal. De Friese ploeg van trainer Jurgen Streppel won vrijdag voor eigen publiek met 1-0 van Willem II en verstevigde daarmee de achtste plaats op de ranglijst van de eredivisie. Met 43 punten uit 32 wedstrijden kan Heerenveen de play-offs bijna niet meer ontgaan.

Sam Larsson maakte in de veertigste minuut het enige doelpunt in het Abe Lenstra-stadion. De Zweed profiteerde van defensief geklungel van Willem II, dat zijn kansen op de Europese play-offs flink zag slinken door de nederlaag in Friesland. De ploeg uit Tilburg staat elfde met 36 punten.