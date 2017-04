Vierde periodetitel naar Cambuur

SC Cambuur heeft vrijdag met glans de vierde periodetitel in de Jupiler League bemachtigd. De Friezen trakteerden RKC Waalwijk op een dikke nederlaag: 5-0. Het lot van RKC was in de eerste helft binnen een tijdsbestek van vijf minuten bezegeld door drie doelpunten van de ploeg uit Leeuwarden.