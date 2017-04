Malaga in eerste helft langs Valencia

Málaga heeft het middenmootgevecht met Valencia gewonnen. In La Rosaleda stond het scorebord na 90 minuten voetballen op 2-0. Recio en Sandro waren voor de thuisploeg de doelpuntenmakers.

De team uit het zuiden van Spanje kwam sterk uit de startblokken met een aantal mogelijkheden. Tien minuten voor rust kwam de thuisploeg op voorsprong. Recio kopte van dichtbij binnen. Voor rust verdubbelde Sandro de score. De spits schoot een vrije trap vol op het hoofd van Ezequiel Garay om vervolgens binnen te schieten.

De Argentijnse verdediger moest met de brancard het veld af en kwam niet meer terug. Beide teams vonden in de tweede helft het net niet meer. Valencia had het meeste balbezit, maar kon dat niet omzetten in doelpunten. In de laatste minuut miste Eliaquim Mangala de grootste kans. De Fransman schoot voor open goal op de paal.

Door de overwinning van Málaga kruipt de ploeg richting Valencia. Het gat tussen beide teams is vier punten. Valencia heeft 40 punten 33 wedstrijden, Málaga heeft uit evenveel duels 36 punten.