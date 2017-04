Zidane: Clásico niet bepalend voor titel

Zinedine Zidane denkt niet dat de Clásico van morgen van doorslaggevende factor is in de titelrace. De coach van Real Madrid manoeuvreert zijn team zelfs in de underdogpositie in aanloop naar de klassieker tegen Barcelona. 'We zijn niet de favoriet. Mensen denken dat misschien, maar we spelen tegen een geweldig team.'