Bertens slaat Oranje naast Slowakije

Kiki Bertens heeft haar eerste enkelspelpartij gewonnen in de Fed Cup-ontmoeting met Slowakije. In Bratislava had de kopvrouw van Oranje met 6-1, 6-3 geen moeite met Rebecca Sramkova. Bertens zorgde er daarmee voor dat de strijd om een plek in de wereldgroep van de Fed Cup na de eerste dag met 1-1 in evenwicht is.