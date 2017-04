Griezmann goudhaantje voor minimaal Atleti

De eerste derby tussen Barcelona en Madrid dit weekend is een prooi geworden voor de hoofdstedelingen. Atlético Madrid won de uitwedstrijd bij Espanyol namelijk met 1-0. Gemakkelijk ging dat absoluut niet. Morgen staat het hoofdgerecht in de Primera División op het programma: El Clásico tussen Real Madrid en Barcelona.

ATLÉTICO KOMT GOED WEG

Atlético bereikte deze week nog de halve finale van de Champions League, maar had de grootste moeite met Espanyol. De thuisploeg kreeg via José Manuel Jurado zelfs de beste kans voor rust. Een mispeer. Atleti kwam ook goed weg na een handsbal van Saúl Ñíguez. Dat zag de scheids niet en dus kwam er geen penalty.

GRIEZMANN DOET HET WEER

Pas diep in de tweede helft lukte het Atlético wat meer druk te zetten. Kévin Gameiro miste eerst nog een reuzenkans. Niet veel later was Antoine Griezmann toch weer het goudhaantje. De sterspeler van Los Colchoneros schoot bij de tweede paal hard raak.

ESPANYOL KRIJGT KANSEN

Bijna direct stond het alweer gelijk. Léo Baptistão stuitte van dichtbij op keeper Jan Oblak. Ook een kopbal van Gerard Moreno en een pegel van opnieuw Baptistão gingen er niet in. Nummer 3 Atlético houdt daarom 3 punten voorsprong op Sevilla. Espanyol blijft negende en ziet de kans op Europees voetbal een stuk minder worden.