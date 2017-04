Benfica komt met schrik vrij bij Sporting

Benfica heeft ook na de kraker met Sporting in eigen hand of het kampioen wordt. De koploper van Portugal keek in De Derby van Lissabon lang tegen een achterstand aan, maar Victor Lindelöf bracht uit een vrije trap redding met de 1-1. Bas Dost verdiende al snel een penalty, al kwam hij verder niet echt in het stuk voor.