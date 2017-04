NEC haast zeker in nacompetitie

NEC kan de nacompetitie in de Eredivisie bijna niet meer ontlopen. De Nijmeegse club incasseerde de zevende nederlaag op rij en de twaalfde in de laatste dertien wedstrijden. Dankzij een rake kopbal van Mike van Duinen vertrok Excelsior met drie punten en een 1-0 overwinning uit Nijmegen.

Het was voor het eerst sinds 2008 dat Excelsior weer eens scoorde in De Goffert. De Rotterdammers maakten zich zo los van de staartploegen in de hoogste afdeling en zijn zo goed als zeker van een langer verblijf in de Eredivisie.

Excelsior heeft nu zes punten meer (34) dan stadgenoot Sparta (28), de nummer zestien in de stand die zondag ADO Den Haag op bezoek krijgt. NEC heeft evenveel punten als Sparta, maar een aanzienlijk slechter doelsaldo.