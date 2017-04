AZ beleeft prima generale voor bekerfinale

AZ heeft de laatste competitiewedstrijd voor de bekerfinale op de valreep gewonnen. Fred Friday besliste de thuiswedstrijd tegen FC Twente in blessuretijd met de 2-1. AZ strijdt volgende week in De Kuip met Vitesse om de KNVB-beker.

De bezoekers uit Enschede waren na ruim een uur spelen op voorsprong gekomen dankzij een trefzekere kopbal van Joachim Andersen, maar Peet Bijen trok de stand in de slotfase gelijk met een eigen doelpunt. De verdediger van Twente had de eerste confrontatie dit seizoen tussen beide clubs in Enschede al beslist in het voordeel van AZ, met een eigen doelpunt in blessuretijd (1-2).

De bezoekende ploeg van trainer René Hake moest de laatste minuten met tien man uitspelen, nadat Andersen met zijn tweede gele kaart van het veld was gestuurd. In overtal pakte AZ alsnog de winst.