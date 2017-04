Go Ahead Eagles verliest ook van FC Groningen

Het avontuur van Go Ahead Eagles in de eredivisie lijkt na één seizoen al weer voorbij. De hekkensluiter verloor zaterdag voor eigen publiek ook van FC Groningen: 2-3.

Mimoun Mahi schoot de bezoekers in de 37e minuut op voorsprong (0-1). Sam Hendriks bracht Go Ahead in de 74e minuut op gelijke hoogte. Zes minuten later scoorde Jesper Drost voor FC Groningen. Na de gelijkmaker van Darren Maatsen in de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd, bezorgde Mahi de bezoekers alsnog de winst (2-3).

Twee speelronden voor het einde van de competitie houdt Go Ahead Eagles een achterstand van vijf punten op NEC. In de volgende ronde kan alleen een uitzege op Ajax de club uit Deventer in de eredivisie houden. Go Ahead Eagles stuit in de laatste competitiewedstrijd op Sparta Rotterdam.