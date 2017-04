Maaskant blijft knokken met de Eagles

Trainer Robert Maaskant kwam eind vorige maand naar Go Ahead Eagles om de club alsnog in de eredivisie te houden. Na de nederlaag van zijn ploeg zaterdag tegen FC Groningen (2-3) lijkt hij niet te gaan slagen in die moeilijke opdracht.

Go Ahead Eagles heeft twee speelronden voor het einde van de competitie vijf punten minder dan NEC, dat op de zeventiende en voorlaatste plaats staat. Alleen bij een uitzege op Ajax degradeert de formatie uit Deventer in de volgende speelronde niet uit de eredivisie. 'Ik heb een ploeg gezien waar ik trots op ben', analyseerde de opvolger van de ontslagen Hans de Koning. 'In een moeilijke periode hebben we weer kracht getoond. We zijn blijven gaan. Dat is niet makkelijk als je met één been in de eerste divisie staat. We moesten winnen, aan een gelijkspel hadden we niets. Dat is niet gelukt. Het zal nu heel moeilijk worden. Maar zo lang het nog kan, blijven we knokken.'