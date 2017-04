United na één helft klaar tegen Burnley

Burnley is dit jaar in eigen huis al voor veel teams een lastig te nemen horde gebleken, maar niet voor Manchester United. De ploeg van José Mourinho won door twee goals in de eerste helft gemakkelijk met 2-0. Daardoor houdt United zicht op plaatsing voor de Champions League.

UNITED LOOPT SNEL WEG

De eerste heflt verliep heerlijk voor United. Ondanks dat ze niet veel sterker waren dan Burnley, gingen ze toch rusten met een 2-0 voorsprong. Anthony Martial en Wayne Rooney wisten het net te vinden. Vooral de eerste goal van de Fransman was fraai. Hij zette een vlijmscherpe counter zelf op en kon daarna ook afronden.

NIET MEER IN DE PROBLEMEN

Na rust was Burnley ook niet in staat om een vuist te maken. The Clarets werkten hard en verdedigden goed, maar konden aanvallend niets brengen. United deed niet veel moeite meer om de score verder uit te breiden en probeerde vooral geen energie te verspillen.

Vervelend was het dan ook voor The Reds dat Paul Pogba vlak voor tijd geblesseerd naar de kant ging. Hij vergezelt daardoor onder andere Zlatan Ibrahimovic in de ziekenboeg. Door de overwinning is United stadgenoot en nummer 4 Manchester City op één punt genaderd. Daarmee is plaatsing voor de Champions League nog steeds mogelijk.