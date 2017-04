Feyenoord simpel langs Vitesse

Feyenoord heeft de uitwedstrijd tegen Vitesse met 2-0 gewonnen. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst kan daardoor over twee weken tegen stadgenoot Excelsior de titel binnenhalen, mits concurrent Ajax punten verspeelt tegen PSV of Go Ahead Eagles. De Amsterdammers hebben nu vier punten minder.