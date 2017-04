Nadal wint Monte Carlo voor tiende keer

Rafael Nadal heeft voor de tiende keer het prestigieuze graveltoernooi van Monte Carlo gewonnen. In de finale liet de dertigjarige Spanjaard zijn landgenoot Albert Ramos-Viñolas kansloos. Hij won met 6-1, 6-3.

Voor Ramos-Viñolas was het de eerste keer dat hij in de eindstrijd van een masterstoernooi stond. Voor Nadal betekende zijn tiende titel in het prinsdom tevens zijn zeventigste in totaal. De tennisser van Mallorca stond al voor de 44e keer in de finale van een masterstoernooi, waarmee Nadal op gelijke hoogte kwam met recordhouder Roger Federer.