ADO speelt zich met zege veilig

ADO Den Haag heeft de uitwedstrijd bij Sparta met 1-0 gewonnen, dankzij een vroeg doelpunt van Abdenasser El Khayati. De opgeleefde ploeg van Alfons Groenendijk is door de zege zeker van handhaving. Sparta, dat de vijfde nederlaag op rij leed, komt dieper in de degradatiezorgen.

El Khayati besliste het duel in de elfde minuut. Hij schoot vanaf ruim 25 meter de bal via de binnenkant van de paal achter Sparta-doelman Roy Kortsmit. Sparta staat twee punten achter Roda JC, dat op de veilige vijftiende plaats bivakkeert, en wacht nog duels met FC Twente en Go Ahead Eagles.