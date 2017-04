Hogenkamp brengt Oranje zege op Slowakije

De Nederlandse tennissters hebben zich gehandhaafd in de wereldgroep van de Fed Cup. Richèl Hogenkamp bracht Oranje het beslissende punt in de ontmoeting met Slowakije. In haar tweede enkelspelpartij was ze in twee sets de baas over Kristina Kucova. Hogenkamp won met 7-5, 6-4.