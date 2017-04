Liverpool heeft dure punten laten liggen in de strijd om een plek in de Champions League. Op Anfield Road zorgde Christian Benteke er met twee goals voor dat Liverpool met 2-1 verloor van Crystal Palace. De Belg speelde eerder nog voor Liverpool, maar werd te licht bevonden door Jürgen Klopp.

COUTINHO MET EEN PLAATJE

De eerste minuten van het duel was het vooral aftasten. Naar mate de wedstrijd vorderde was het Liverpool dat steeds sterker ging spelen. Dat leidde na ruim twintig minuten tot een schitterende openingtreffer. Phillip Couthino krulde een vrije trap heerlijk binnen.

Aan de andere kant was Palace regelmatig gevaarlijk op de counter. Vooral de razendsnelle Wilfried Saha zorgde voor grote problemen voor de Liverpool-defensie. Vlak voor rust sloegen de bezoekers toe. Christian Benteke schoot een voorzet van Yohan Cabaye knap binnen. Hij scoorde daarmee tegen zijn oude ploeg.

BENTEKE DOET OUDE CLUB VEEL PIJN

Daarna ging de thuisploeg nog nadrukkelijker op zoek naar doelpunten. Dat leverde een aantal gevaarlijke momenten op. Vooral Coutinho was er dichtbij. Palace kon nog maar sporadisch gevaarlijk worden, maar was wel zeer effectief. Benteke scoorde opnieuw uit één van de weinige kansen die The Eagles kregen.

Ondanks de nederlaag blijft Liverpool derde, maar Manchester City (2 punten) en Manchester United (3 punten) staan op kleine achterstand. Daarnaast hebben beide ploegen uit Manchester twee duels minder gespeeld dan The Reds. Crystal Palace stijgt naar de twaalfde plaats en lijkt zeker van handhaving in de Premier League.