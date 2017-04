Ajax kan titel na nederlaag vergeten

Ajax heeft een nagenoeg kansloze achterstand opgelopen in de titelrace met Feyenoord. De nummer twee van de eredivisie verloor een fletse uitwedstrijd bij PSV met 1-0. Jürgen Locadia maakte in de 25ste minuut het enige doelpunt.

Ajax zag de achterstand op Feyenoord met nog twee speelronden te gaan groeien tot vier punten. De koploper uit Rotterdam kan over twee weken tijdens de volgende competitiewedstrijd bij Excelsior al met een zege de eerste titel sinds 1999 veiligstellen. Lukt dat niet, dan volgt een week later een herkansing tegen Heracles Almelo in De Kuip.