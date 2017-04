Messi beslist spektakelstuk in extremis

De spanning is weer helemaal terug in de Primera División. In een waar spektakelstuk heeft Barcelona in blessuretijd aan het langste eind getrokken en met 3-2 gewonnen. Lionel Messi was de grote man en maakte de winnende. Real speelde op dat moment nog maar met tien man na een directe rode kaart voor Sergio Ramos

RONALDO LAAT ZICH METEEN ZIEN

Real begon sterk aan het duel. Al na een paar minuten wilde Cristiano Ronaldo een penalty, maar hij kreeg hem niet. De Portugees viel in de beginfase het meest op. Hij kreeg twee schotkansen, maar stuitte allebei de keren op Marc-André Ter Stegen. Casemiro bracht Real uiteindelijk toch op voorsprong. Hij kon op aangeven van Serigo Ramos scoren.

MESSI DOET WAT TERUG

Daarna was Barcelona steeds sterker. De Mardilenen konden dan ook niet lang genieten van de voorsprong. Na een mooie combinatie door de as van het veld kon Lionel Messi Barcelona op gelijke hoogte brengen. Die tussenstand was op dat moment terecht.

REAL HEEFT HET MOEILIJK

Vervolgens kreeg Real te maken met tegenslag. Gareth Bale moest het veld verlaten met een blessure. Marco Asensio was zijn vervanger. Los Galácticos hadden steeds meer moeite met de tegenstander en dan met name met Messi. Casemiro kreeg al snel geel en zat later tegen zijn tweede aan. Messi had vlak voor rust nog een grote kans op de 2-1.

MADRID GAAT OP JACHT

Madrid schoot in de tweede helft uit de startblokken. De Madrilenen kregen een aantal grote kansen. Keer op keer stond Ter Stegen in de weg. Hij tikte een schot van Toni Kroos uit de hoek en kwam een aantal keer goed zijn doel uit. De mooiste redding was op een kopbal van dichtbij van Benzema.

RAKITIC!!!!

Nadat ze de Madrileense beschieteingen overleefd hadden, drong Barça weer aan. Paco Alcácer en Luis Suárez kregen kansen op de 2-1, maar waren slordig in de afronding. Op andere momenten stond Keylor Navas zijn mannetje. Vooral zijn redding op de kopbal van Pique was van een grote schoonheid.

Na veel kansen over en weer was het uiteindelijk Ivan Rakitic die in de 73ste minuut Barcelona op voorsprong bracht. Hij kreeg de bal net buiten het strafschopgeid en dacht geen seconde na. Met een vuurpijl in de verre hoek verschalkte hij Navas.

REAL MET 10 TOCH GELIJK

Die klap kwam hard aan bij Real en de wedstrijd leek helemaal verloren toen de Madrilenen ook nog eens met tien man kwamen te staan. Ramos kreeg direct rood na een grove charge op Messi.

Toch kon de thuisploeg met tien man nog op gelijke hoogte komen. Ze kregen het voor elkaar om druk te houden met een man minder en dat leidde tot een goal van James Rodriguez.

EN DAN IS ER TOCH WEER MESSI

Wie dacht dat het toen wel gespeeld was, kwam bedrogen uit. In extremis was het toch weer Messi die de winnende goal maakte. Door de overwinning is de spanning in La Liga weer helemaal terug. Beide ploegen staan gelijk in punten. Real heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.

De winnende goal van Messi: