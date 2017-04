International Tsjechië dood gevonden

De Tsjechische voetballer Frantisek Rajtoral is dit weekeinde dood aangetroffen in zijn huis in Turkije. Volgens zijn club Gaziantepspor heeft de meervoudige international zichzelf van het leven beroofd. Voorzitter Ibrahim Kizil sprak van een tragische gebeurtenis. Volgens de preses wist niemand bij de club dat Rajtoral in geestelijke nood verkeerde.