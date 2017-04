'Messi maakt zelfs in huis het verschil'

Hij kreeg de voorbije periode wel eens kritiek, maar zondag nam Lionel Messi zijn ploeg in El Clásico weer bij de hand. De Argentijnse spelmaker besliste de topper tegen Real Madrid door ver in blessuretijd het winnende doelpunt te maken. In de eerste helft had Messi ook al de eerste treffer van Barcelona al voor zijn rekening genomen.