Kranten: 'Clásico beste show ter wereld'

In Spanje zijn ze helemaal door het dolle heen na de waanzinnige El Clásico van zondagavond. Lionel Messi speelde geweldig en besliste het duel in de slotfase in het voordeel van Barcelona (2-3). De Argentijnse superster schittert daarom ook terecht op de voorpagina's van alle Spaanse kranten.