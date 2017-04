Van Eijk, Haarhuis & Herlings in Peptalk

Jeffrey Herlings en Paul Haarhuis zijn vanavond om 19.30 uur te gast in Peptalk, dé sporttalkshow van Ziggo Sport met Jack van Gelder en Frank Evenblij.

EERSTE ZEGE VOOR HERLINGS

Herlings pakte zondag bij zijn thuisrace in Valkenswaard zijn eerste podiumplaats in de MXGP, de hoogste klasse in de motocrosswereld.

FED CUP-TEAM HANDHAAFT ZICH

Haarhuis wist zich zondag met de Nederlandse tennissters te handhaven in de wereldgroep van de Fed Cup dankzij Kiki Bertens en Richèl Hogenkamp.

FEYENOORD HEEFT TITEL BIJNA BINNEN

Teamarts Casper van Eijk vertelt aan tafel over het succes van Feyenoord, dat nog maar één zege nodig heeft om voor het eerst sinds 1999 landskampioen te worden.

MESSI BESLIST LEGENDARISCHE CLASICO

Sierd de Vos was zondag in Madrid voor het commentaar bij El Clasico. FC Barcelona won de kraker door de 3-2 van Lionel Messi in blessuretijd.

VAN DER BREGGEN WINT ALLES

Olympisch kampioene wielrennen Anna van der Breggen zit bij Frank op de bank en de column van Mart Smeets gaat over de Belgische wielerheld Frank Vandenbroucke.