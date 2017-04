The Day After El Clásico

Het is 'The Day After' een fantastische Clásico, die Barcelona met 3-2 won. Dat vraagt natuurlijk om nabeschouwen, nagenieten en ‘na-ergeren’. Bij Peptalk liet Feyenoord-arts Casper van Eijck weten een aantal keuzes van de trainer van Real Madrid niet te begrijpen. ‘Dit is het einde van Zinedine Zidane als trainer’, liet hij zelfs optekenen.