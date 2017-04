Strootman scoort voor winnend AS Roma

In de Italiaanse Serie A heeft AS Roma maandagavond hekkensluiter Pescara simpel opzij gezet. De nummer twee van de ranglijst zegevierde in de uitwedstrijd met 4-1. Kevin Strootman opende in de 44e minuut de score voor de bezoekers. Kort daarna kwam ook Radja Nainggolan in de eerste helft nog tot scoren.