Newcastle United terug naar Premier League

Newcastle United heeft zich maandag verzekerd van promotie naar de Premier League. De ploeg van de Spaanse trainer Rafael Benitez won op eigen veld met ruime cijfers van Preston North End (4-1). Ayoze Pérez bracht voor de thuisploeg twee treffers op zijn naam. Vurnon Anita speelde de gehele wedstrijd bij de winnende formatie.

Newcastle kan met nog twee wedstrijden te spelen niet lager meer eindigen dan de tweede plek in de Championship. De ploeg van Benitez heeft zelfs nog een kleine kans op het kampioenschap. Koploper Brighton and Hove Albion verdedigt in de laatste twee speelronden een voorsprong van vier punten.

Newcastle United degradeerde vorig jaar uit de Premier League. Ook toen was Benitez al de trainer van de 'Magpies'. Hij was in maart 2016 de opvolger van de ontslagen Steve McClaren, maar kon in de resterende wedstrijden het stapje terug niet voorkomen.