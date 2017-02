#AlaafMetMax





Zondag presenteert Red Bull de nieuwe auto voor het 2017-seizoen in de Formule 1, maar onder de rivieren wordt er ook al hard gewerkt aan de nieuwe bolide van ons Limburgse fenomeen. We verwachten veel creatieve Max-creaties tijdens carnaval. Post je eigen Max-meesterwerk of vermomming, film of fotografeer een ander en deel het op Twitter of Instagram met #AlaafMetMax